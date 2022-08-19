رئيس اتحاد كأس الخليج يجدد دعمه الكامل لاستضافة العراق خليجي 25

2022/08/19 | 19:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: جدد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل...

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