مكتب الصدر يتبرأ من طروحات علي الحسيني.. لا يمثل مفاصل الخط الصدري

2022/08/19 | 19:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة 08/19/2022، إن، السيد علي الحسيني،...

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