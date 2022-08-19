2022/08/19 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pFXt-p2xouQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوالف المشاتل في بغداد والفن التشكيلي في البصرة | سوالف الناس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوالف المشاتل في بغداد والفن التشكيلي في البصرة | سوالف الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).