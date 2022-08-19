"الخطوط العراقية" تنفي سرقة إحدى طائراتها واحتجاز أخرى بمطار دبي

2022/08/19 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، ما تداولته وسائل إعلام عن سرقة إحدى طائراتها من مطار بغداد الدولي، واحتجاز أخرى بمطار دبي.وأكدت الشركة، أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن جميع طائرات الخطوط الجوية العراقية التي نفذت رحلاتها إلى …

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