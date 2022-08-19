بعد قضية سلمى.. تشكيك بحقيقة الإصلاحات السعودية في مجال حقوق المرأة

2022/08/19 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الدمعة، الضوء على حقيقة الإصلاحات التي أعلنت عنها السعودية في مجال منح حقوق المرأة، وخاصة السماح لهن بقيادة السيارات وتخفيف سيطرة أولياء أمورهن من الذكور.

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