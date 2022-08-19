نائب يصف مزاد بيع العملة بـ

2022/08/19 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

شكك النائب محمود القيسي، الجمعة، بنوايا البنك المركزي العراقي تجاه بيع العملة الصعبة، مبينا ان مزاد بيع العملة قام ببيع 500 مليون دولار خلال يومين فقط.

وقال القيسي في منشور على فيسبوك ان "مزاد بيع العملة، بات عبارة عن صندوق الشيطان الأسود الذي تجتمع فيه رؤوس الفساد".

واضاف ان "المزاد "يبيع" في يومين أكثر من نصف مليار دولار معظمها حوالات خارجية حيث المال العراقي يخرج ولا يعود ".

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