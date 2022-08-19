ترقب صدري وتصعيد إطاري والحنانة قد تشهد توديع الكاظمي خلال ساعات- عاجل

2022/08/19 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأجيل تظاهرات السبت المليونية والتي اسمها بالفرصة الاخيرة، دعا انصار الاطار الى التصعيد للضغط من اجل الحصول على مكاسب خلال اجتماع الحنانة المرقب.

وبحسب مصادر لوكالة (بغداد اليوم) فان "مبادرة زعيم تحالف الفتح والتي تبناها الاطار التنسيقي بالمجمل تتضمن تشكيل حكومة توافقية بعيدا عن رئيس وزراء تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي".

واشار الى ان "الاجتماع المرتقب بين زعيمي التيار الصدري والفتح سيتضمن التطرق الى تلك المواضيع فضلا عن وجود ضمانات خطية من قبل رئيس الوزراء التوافقي القادم بشأن تحديد موعد الانتخابات المقبلة ومسودة قانون انتخابات معدل".

واشار الى ان "الاعلان عن بنود تلك الاتفاقية تتعلق على الاكثر بقبول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر او رفضه ".

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