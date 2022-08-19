علي الحسيني يرد على بيان مكتب الصدر

2022/08/19 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق علي الحسيني، اليوم الجمعة، على قرار مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، القاضي بالبراءة منه.

وقال الحسيني في منشور له على الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم) إن "البيان الذي اصدره المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري مهم للمكتب".

وأضاف أن "الجميع يعلم اني اتكلم بصفتي الشخصية و لم اتكلم بعنوان التيار الصدري العراقي المجاهد لذا اقتضى التنويه".

وفي وقت سابق، أكد مكتب زعيم التيار الصدري، أن (السيد علي الحسيني) لا يمثل أي جهة من مفاصل الخط الصدري، وإن ما يطرحه من آراء تعبر عن وجهة نظره الخاصة فقط وهي لا تمثل وجهة نظر الخط الصدري.

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