الحكيم يبحث مع ولي العهد السعودي الأزمة السياسية في العراق واعتصام التيار الصدري في بغداد يدخل أسبوعه الرابع

2022/08/19 | 19:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى زعيم تحالف الحكمة العراقي بولي العهد السعودي وبحث معه علاقات البلدين، مؤكدا على أهمية دعم الرياض لبغداد وضرورة حل الأزمة السياسية دون تدخلات خارجية، في وقت يستمر فيه اعتصام التيار الصدري ببغداد.

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