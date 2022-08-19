عراقيون يتبركون بعرَق معمم لبناني يتهمه المجلس الشيعي بالانحراف

2022/08/19 | 19:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت حلقة (2022/8/19) من برنامج "فوق السلطة" الجدل الذي أحدثه المعمم اللبناني محمد يحيى شرارة في العراق بعد ما لم يجد له مريدين في لبنان.

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