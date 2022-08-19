الأنبار تتحرك لنصب 8 كاميرات لمحاسبة مخالفي السرعات المقررة

2022/08/19 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – امنة السلاميأعلنت مديرية مرور الأنبار، اليوم الجمعة، عن قرب استلام 8 كاميرات ستنصب في شوارع رئيسية لمحاسبة المخالفين للسرعات المقررة.وقال مدير مرور الأنبار العميد عامر شرقي صباح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحافظة ستجهز قريبا بـ (8) كاميرات 3 منها ثابتة و5 متحركة من مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الأمن الغذائي"، لافتا إلى أن "تلك الكاميرات ستوزع بواقع 2 في الفلوجة و 2 في الرمادي و2 في المناطق الغربية".وأضاف، أن "المحافظة لا تمتلك في الوقت الحالي أي كاميرات وسيصلها في الوقت القريب 8 كاميرات"، مؤكدا أنه "سيتم محاسبة المخالفين للسرعات المقررة بعد وضع الكاميرات في المحافظة".

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