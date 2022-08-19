2022/08/19 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، الجمعة، إنها أجرت اختبارًا للمخدرات بعد أن أثار مقطع فيديو مسرب لرقصها مع أصدقائها في حفلة ضجة واسعة في البلاد، وفقًا لما نقلته إذاعة YLE الفنلندية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين تجري اختبار مخدرات بعد ضجة تسريب فيديو "الرقص الصاخب") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين تجري اختبار مخدرات بعد ضجة تسريب فيديو "الرقص الصاخب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).