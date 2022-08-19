مسؤول روسي: موسكو تبحث ملف التعاون مع السعودية بمجال التحويلات المصرفية

2022/08/19 | 19:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن الممثل التجاري لروسيا في المملكة العربية السعودية، ستانيسلاف يانكوفيتس، اليوم الجمعة، أن المصرفين المركزيين لروسيا والمملكة العربية السعودية، يتباحثان بشأن مسألة تنظيم التحويلات المصرفية.وتوقع ستانيسلاف يانكوفيتس، أنه من الممكن …

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