الأمم المتحدة: الكهرباء المولدة في محطة

2022/08/19 | 19:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الكهرباء المولدة في محطة "زاباروجيا" للطاقة النووية تخص أوكرانيا، وذلك عقب تقارير أفادت بأن روسيا قد تحول الكهرباء المنتجة في المحطة إلى الأجزاء الموالية لها في البلاد.وأضاف جوتيريش - خلال …

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