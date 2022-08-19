2022/08/19 | 19:58 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار يخاطب وزارة الكهرباء بشأن المحطة البخارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/19 | 19:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يخاطب وزارة الكهرباء بشأن المحطة البخارية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يخاطب وزارة الكهرباء بشأن المحطة البخارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).