بالفيديو.. وزير الصناعة السابق يتعهد بالطاعة لأوامر أحمد الجبوري أبو مازن

2022/08/19 | 19:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وزير الصناعة صالح الجبوري يؤدي القسم لأحمد الجبوري ( ابو مازن ) ان يكون...

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وزير الصناعة السابق يتعهد بالطاعة لأوامر أحمد الجبوري أبو مازن أولاً على المسلة.

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