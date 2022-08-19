المسلة تنشر مسودة متداولة للاتفاق النووي: يسمح لايران بتصدير 2.5 مليون برميل يوميا ويرفع العقوبات

2022/08/19 | 19:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ذكرت قناة الجزيرة من مصادر مطلعة أن المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي مع إيران...

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