توب 5: دعوة أممية للإفراج عن الناشطة السعودية سلمى الشهاب.. وأبل تحذر من ثغرة أمنية

2022/08/19 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مطالبة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للسعودية بالإفراج عن الناشطة سلمى الشهاب فورا دون قيد أو شرط، إلى تحذير شركة أبل من ثغرة أمنية تسمح للمخترقين بالسيطرة الكاملة على أجهزة آيفون وآيباد وماكنتوش، والجدل حول الفيديو المسرب لرقص رئيسة وزراء فنلندا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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