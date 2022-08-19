2022/08/19 | 21:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة...

ظهرت المقالة نائب عن الصادقون ترد على وزير الصدر حول “مارادونا” أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الصادقون ترد على وزير الصدر حول “مارادونا”) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الصادقون ترد على وزير الصدر حول “مارادونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).