متنفذون في ذي قار يبيعون اجهزة طبية تعود ملكيتها للدولة الى دائرة صحة المحافظة

2022/08/19 | 21:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف جهاز الأمن الوطني بذي قار، الجمعة 08/19/2022، عن ملف فساد بدائرة صحة المحافظة،...

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