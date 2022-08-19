2022/08/19 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور العامة: مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير في منطقة اليوسفية بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير في منطقة اليوسفية.وقالت للمديرية في بيان […]

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