2022/08/19 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونامي تحث على تعبئة الجهود نحو حلول تراعي المصلحة الوطنية الموسوي: لا نقيم وزناً لحوارات السياسيين والشعب يكتوي بالفساد بغداد – قصي منذر يرفض المعتصمون امام البرلمان ،اي تسويات سياسية تسمح بعودة المجربين الى السلطة مجددا،وسط دعوات الى إدامةِ ثورة عاشوراء من اجلِ الانتصار على الفسادِ والفاسدين.ودخل اعتصام انصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء […]

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