2022/08/19 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأميرة مريم تخضع لأول عملية تجميل ضمن 16: سأبقى دوماً شاكرة البزّاز لتكفّله علاجي بغداد- ندى شوكت اعلنت قناة (الشرقية) من خلال احدث حلقات برنامج (الاميرة مريم) ،عن خضوع الأميرة مريم لأول عملية جراحية تجميلية في مدينة بودرم التركية.ضمن رحلة علاج طويلة الأمد تتضمن 16 عملية ، تكفل رئيس مجموعة الإعلام المستقل الأستاذ سعد […]

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