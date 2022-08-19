2022/08/19 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي العهد السعودي والحكيم يشيدان بالوساطة بين الرياض وطهران جدة – الزمان استعرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ،مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ،العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ،فيما شددا على ركون الاطراف العراقية الى الحوار في حل الانسداد الراهن دون اي ضغوط خارجية.وقال بيان لتيار […]

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