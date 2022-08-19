2022/08/19 | 21:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم الجمعة، إن قانون "خفض التضخم" الأمريكي قد يمثل انتهاكا لاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وقواعد منظمة التجارة العالمية.وأضاف بارك- في الاجتماع العام للجنة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية: قانون "خفض التضخم" الأمريكي ينتهك اتفاقية التجارة الحرة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية: قانون "خفض التضخم" الأمريكي ينتهك اتفاقية التجارة الحرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).