حكم بالسجن مدى الحياة على عضو بخلية “بيتلز” داعش في أمريكا

2022/08/19 | 21:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قضت محكمة اتحادية أمريكية، اليوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة على عضو في خلية تابعة لتنظيم داعش أُدين في أبريل/ نيسان بالضلوع في مخطط لاحتجاز رهائن أدى إلى قطع رؤوس صحفيين وعمال إغاثة أمريكيين.وحكم القاضي ”تي.إس إليس“ على الشافعي الشيخ (33 عاما)، خلال جلسة استماع في محكمة اتحادية في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا.[…]

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