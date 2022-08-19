2022/08/19 | 21:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bKOVrdp4Qa0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قطع أراضي للجميع .. والخير قادم لباقي محافظات العراق !! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قطع أراضي للجميع .. والخير قادم لباقي محافظات العراق !! | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).