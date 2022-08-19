صد تعرض ارهابي شرقي صلاح الدين

2022/08/19 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، صد تعرض إرهابي شرقي محافظة صلاح الدين.وقالت الهيئة في بيان، إن “اللواء ٢٢ بالحشد الشعبي، تصدى الجمعة، تعرضا لارهابيي داعش شرقي محافظة صلاح الدين”.

وأشارت إلى “تمكن الفوج السادس في اللواء 22 من صد تعرض داعشي في جزيرة العيث شرقي صلاح الدين”.

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