2022/08/19 | 22:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال زعيم حزب الله اللبناني المدعوم من إيران يوم الجمعة إنه لا يوجد لديه...

ظهرت المقالة نصر الله: لا تعليق لدي الآن حول واقعة طعن سلمان رشدي أولاً على المسلة.

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