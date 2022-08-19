الكهرباء: نقترب إضافة أكثر من 1200 ميغاواط للمنظومة الوطنية

2022/08/19 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الكهرباء، الجمعة، الأجهزة

الأمنية بفتح تحقيق بشأن ملف استهداف

الأبراج للوصول إلى المتورطين، فيما

أكدت عزمها إدخال 1200 ميغاواط من الطاقة

للمنظومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد

موس

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