2022/08/19 | 22:12 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جدد اتحاد الخليج العربي لكرة القدم،
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اليوم الجمعة، دعمه الكامل لاستضافة
العراق منافسات خليجي 25، التي ستقام في
يناير/كانون الثاني 2023.
وقال حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني،
رئيس الاتحاد الخليجي في بيان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آل ثاني: من حق العراقيين استضافة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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