2022/08/19 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد اتحاد الخليج العربي لكرة القدم،

اليوم الجمعة، دعمه الكامل لاستضافة

العراق منافسات خليجي 25، التي ستقام في

يناير/كانون الثاني 2023.

وقال حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني،

رئيس الاتحاد الخليجي في بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آل ثاني: من حق العراقيين استضافة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آل ثاني: من حق العراقيين استضافة خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).