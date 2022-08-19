رئيس الوزراء الإيطالي السابق: يجب التخلي عن الغاز الروسي وإيجاد مصادر أخرى

2022/08/19 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق،

سيلفيو برلسكوني، أن إيطاليا يجب أن

تتخلى عن الغاز الروسي والبحث عن مصادر

أخرى قبل أن تقرر موسكو قطع الإمدادات.

وردّ برلسكوني على سؤال حول ما إذا كان

يدعم دعوة الحزب

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