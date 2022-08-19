2022/08/19 | 22:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد توقف دام اكثر من 10 سنوات.. وصول اول قاطرة مناقلة الى محطة قطار الحقلانية بحديثة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/19 | 22:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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