8 أحكام بالسجن مدى الحياة على عضو

2022/08/19 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على الشافعي الشيخ، وهو مقاتل بريطاني في تنظيم "داعش" وعضو في خلية الإعدام التي يطلق عليها "بيتلز داعش" بسبب لهجتهم البريطانية، وذلك لدوره في احتجاز رهائن ومقتل 4 أمريكيين،

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