2022/08/19 | 23:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات ارتفاع الأمواج وحركة المد والجزر في ’بحر العراق’ خلال اليومين المقبلين المركز الخبري الوطني.

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