2022/08/19 | 23:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني وزارة الخزانة الاميركية عدد من الاستثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا لصالح الأفراد الذين يتلقون معاشات تقاعدية وسحوبات الاموال الخاصة، وفق بيان رسمي.قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن “العقوبات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الخزانة الأميركية تعلن عن استثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا المركز الخبري الوطني.

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