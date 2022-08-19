’صاحبة جكسارة’ تلقى حتفها برصاص مجهولين في ديالى

2022/08/19 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الجمعة باغتيال امرأة بهجوم مسلح في بعقوبة.وقال المصدر في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “مسلحين مجهولين فتحوا النار على امرأة تستقل سيارة نوع جكسارة قرب مقبرة الشريف في أطراف بعقوبة ما تسبب بمقتلها في الحال”.واضاف أن “قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف […]

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