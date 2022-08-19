2022/08/19 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل مانشستر يونايتد الإنكليزي، إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني، من أجل الحصول من الأخير على خدمات لاعب وسطه الدولي البرازيلي، كاسيميرو، وفق ما أعلن الناديان، الجمعة.

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