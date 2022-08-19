2022/08/19 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حسم الاطار التنسيقي، الجمعة، موقفه بشأن تضارب انباء استبدال مرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع بالتاكيد على استمراره في الترشيح دون العدول عنه.

وقال القيادي في الإطار كاطع الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم ) " الإطار التنسيقي لم يطرح بديلا عن عن محمد شياع لإدارة الحكومة المقبلة".

واضاف ان "شياع مرشحنا المتفق عليه من كل اطراف الإطار وغير صحيح ترشيح رئيس إحدى الجامعات او شخصية بدلا عنه كمرشح تسوية".

وتابع ان " الجلوس على طاولة الحوار الوطني هو الأهم فيجب علينا ان نتحاور بلقاء جديدد بعد اجتماع الكتل بدعوة رئيس الوزراء خلال الايام المقبلة لاعلان عودة جلسة البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يحسم أمر شياع بشأن رئاسة الحكومة العراقية المقبلة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يحسم أمر شياع بشأن رئاسة الحكومة العراقية المقبلة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).