مسلحون يغتالون امرأة تستقل

2022/08/19 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الجمعة باغتيال امرأة بهجوم مسلح في بعقوبة.

ونقل المصدر لـ (بغداد اليوم)؛ أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على امرأة تستقل سيارة نوع جكسارة قرب مقبرة الشريف في أطراف بعقوبة ما تسبب بمقتلها في الحال.

واضاف أن قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف تفاصيله الغامضة فيما نقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي.

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