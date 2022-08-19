حرس الحدود يلقي القبض على متسللين اثنين في شط العرب

2022/08/19 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة حرس الحدود، اليوم الجمعة، عن القبض على متسللين اثنين ضمن قاطع آمرية حرس حدود السواحل.

وقالت قيادة حرس الحدود في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة مشتركة من مجموعة زوارق حرس حدود السواحل الثالثة وقسم استخبارات القيادة تمكنت من إحباط محاولة تسلل لشخصين عراقيي الجنسية".

واضافت ان "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عملية تهريب من الجانب العراقي عبر شط العرب"، مشيرة الى انه "بعد نصب كمين بري وبحري ومطاردة الزورق تم إلقاء القبض عليهما في منطقة السيبة واعترفا بأنهما يعملان بتهريب المخدرات عبر شط العرب ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتسليمهما الى الجهات المختصة".

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