2022/08/19 | 23:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: طالبت وزارة الكهرباء، الجمعة 08/19/2022، الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بشأن ملف استهداف الأبراج للوصول...

ظهرت المقالة الكهرباء تطالب القوات الامنية بكشف المتورطين باستهداف ابراج الطاقة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تطالب القوات الامنية بكشف المتورطين باستهداف ابراج الطاقة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تطالب القوات الامنية بكشف المتورطين باستهداف ابراج الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).