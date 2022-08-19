2022/08/19 | 23:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ومستشار الأمن القومي الأسبق، من أن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى مواجهة عسكرية قد يؤدي إلى "دمار العالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيسنجر يحذر من تصاعد المواجهة بين أمريكا والصين: كل منهما قادرة على تدمير العالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيسنجر يحذر من تصاعد المواجهة بين أمريكا والصين: كل منهما قادرة على تدمير العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).