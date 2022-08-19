رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن ضم كاسيميرو

2022/08/19 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن نادي مانشستر يونايتد عن نجاحه بشكل رسمي في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي كارلوس كاسيميرو من صفوف ريال مدريد.جاء هذا في بيان نشره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن كل شيء يتوقف الآن على تصاريح السفر والكشف الطبي على اللاعب.مانشستر يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور جولتين حتى الآن سيحل ضيفًا على ليفربول الذي لم يحقق أي فوز بدوره أيضًا، لكنه يملك في صفوفه المصري محمد صلاح الذي أصبح التسجيل والصناعة في شباك مانشستر يونايتد هوايته المفضلة في السنوات الأخيرة.يأتي هذا بالرغم من أن اللاعب على الأغلب لن يكون قد خاض أي تدريب رفقة زملائه الجدد في الشياطين الحمر بحلول موعد المباراة.

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