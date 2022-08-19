درجال وآل ثاني يبحثان استعدادات البصرة لاستضافةِ خليجي 25

2022/08/19 | 23:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، مع رئيس اتحاد كأس الخليج العربي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استعدادات البصرة لاستضافةِ خليجي 25.وذكر بيان لاتحاد الكرة، أن “وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال أجرى، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج لكرةِ القدم، وبحثَ معه آخرَ استعدادات البصرة لاستضافةِ منافسات خليجي 25 مَطلع العام المقبل، متمنياً في الوقت نفسه النجاحَ لدولةِ قطر في استضافةِ نهائيات كأس العالم أواخر العام الحالي، وأن تكون هذه النسخةُ استثنائيةً وغير مسبوقةٍ، وتؤكدُ القدرةَ الفائقة لقطر على احتضانِ البطولات الكبرى” .وأضاف، أنه “جرى، خلال الاتصال الهاتفي، التطرقُ إلى سبل إنجاح استضافةِ مدينة البصرة خليجي 25، وكيفيّة التنسيق مع اتحادِ كأس الخليج والتنظيم العالي، فضلاً عن الاستعانةِ بالملاكاتِ واللجان المشتركة والتنظيم مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تشكيلِ اللجان للبطولةِ، ومنها البدءُ في تشكيل اللجنتين التنفيذيّة والإعلامية.وكان رئيسُ اتحاد كأس الخليج العربي، الشيخ خليفة، قد جدّد في تصريحاته، اليوم الجمعة، ثقته باستضافةِ مدينة البصرة لخليجي 25، مؤكداً: إن اتحاد كأس الخليج يدعمُ هذه الاستضافة بشكلٍ قوي، إذ أنه أكدَ في أكثر من مناسبةٍ بأنه من حقِّ العراقيين استضافة هذه البطولة التي تعدُّ بطولةً خاصةً لأهل المنطقة.وواصلَ تصريحه بالقول: نحنُ على درايةٍ تامةٍ على مدى تطلعات الجماهير الكرويّة في العراق من أجل عودة هذه البطولة إليه بعد غيابٍ استمرَ أكثر من 40 عاماً، في المقابل فإننا لمسنا مدى التقدم الحاصل في البنى التحتية والمنشآت الرياضيّة من خلال الزياراتِ المتكررة للجنة التفقدية.مبيناً ثقته بقدرةِ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عموماً ومدينة البصرة خصوصاً، على تقديمِ المحفل الخليجي الكروي بأفضل صورة.وتستضيفُ مدينة البصرة خليجي (25) خلال الفترة من السادس حتى التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

التالي

منذ 5 ساعات

رئيس اتحاد الخليج يحسم موقفه بشأن استضافة العراق لخليجي 25

منذ 5 ساعات

كاسميرو لاعبا لليونايتد حتى 2027

منذ 12 ساعة

كاسيميرو يطير إلى مانشستر لإجراء الفحص الطبي

منذ يوم واحد

بيع 2.45 مليون تذكرة لمونديال قطر 2022

منذ يوم واحد

العراق يحصد أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم للمواي تاي

منذ يوم واحد

ناشئة اليد تختتم معسكر طهران وتتجه إلى البحرين للمشاركة في بطولة آسيا

منذ يومين

رونالدو يتلقى تحذيرا من الشرطة البريطانية

منذ يومين

أسطورة مانشستر يونايتد يعاتب رونالدو

منذ يومين

درجال يؤكد جهوزية البصرة لاستضافة خليجي 25

منذ يومين

مواجهتان عربيتان امام البرازيل قبل المونديال

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال وآل ثاني يبحثان استعدادات البصرة لاستضافةِ خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال وآل ثاني يبحثان استعدادات البصرة لاستضافةِ خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).