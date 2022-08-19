2022/08/19 | 23:27 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: صنفت وزارة العدل الروسية، اليوم الجمعة، أنشطة 3 منظمات كندية على أنها غير مرغوب فيها في روسيا.
وقالت وزارة العدل - في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إنه "في 19 أغسطس 2022، أدرجت وزارة العدل الروسية المنظمات غير الحكومية الأجنبية …
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وقالت وزارة العدل - في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إنه "في 19 أغسطس 2022، أدرجت وزارة العدل الروسية المنظمات غير الحكومية الأجنبية …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تصنف 3 منظمات كندية "غير مرغوبة" في روسيا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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