موسكو تصنف 3 منظمات كندية

2022/08/19 | 23:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صنفت وزارة العدل الروسية، اليوم الجمعة، أنشطة 3 منظمات كندية على أنها غير مرغوب فيها في روسيا.وقالت وزارة العدل - في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إنه "في 19 أغسطس 2022، أدرجت وزارة العدل الروسية المنظمات غير الحكومية الأجنبية …

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