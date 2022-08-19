بوتين: روسيا بحاجة إلى خلفية قوية على شكل نظام سياسي ديمقراطي موثوق ومتطور

2022/08/19 | 23:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من أجل أن تشعر روسيا بالثقة تحتاج إلى خلفية قوية على شكل نظام سياسي ديمقراطي موثوق ومتطور.وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية …

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