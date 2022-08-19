شاهد بالفيديو.. تدخل محمد بن سلمان لحل الأزمة في العراق بوساطة عمار الحكيم .. ما صحة ذلك؟!

2022/08/19 | 23:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jtoBIumJUn0

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