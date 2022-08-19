2022/08/19 | 23:30 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأهوار تعتبر مناطق خصبة لزراعة الأرز وصيد الأسماك) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ruSxsR4AYEM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأهوار تعتبر مناطق خصبة لزراعة الأرز وصيد الأسماك) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأهوار تعتبر مناطق خصبة لزراعة الأرز وصيد الأسماك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).